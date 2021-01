Coronavirus: M5S, 'inadeguatezza Gallera è di tutta la giunta Fontana'

04 gennaio 2021 a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - "L'inadeguatezza dimostrata da Gallera è la stessa del presidente Fontana e della sua maggioranza che, fino all'ultimo, ne ha avallato e sostenuto l'operato. Salvandolo in ogni circostanza in cui il Movimento 5 Stelle ha chiesto all'assessore conto di quella serie interminabile di errori, che hanno reso la Lombardia la regione italiana in cui la pandemia ha riscosso il suo tributo più doloroso". Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in consiglio regionale della Lombardia, Massimo De Rosa.

“Lo scaricabarile sui medici lombardi in ferie, per coprire i ritardi di Regione Lombardia nell'avvio della campagna vaccinale anti-Covid - impietoso il confronto con le altre regioni - è solo l'ultimo increscioso episodio di una catena di inadeguatezze che si susseguono dal mese di marzo. Pretendiamo un immediato cambio di passo".