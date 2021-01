Scuola: Giani, 'In Toscana riparte il 7, dati ce lo consentono'**

04 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 4 gen. - (Adnkronos) - "Saremo minoritari, ma in Toscana le scuole secondarie superiori, complici alcuni dati che indicano che ce lo possiamo permettere, il 7 gennaio ripartiranno al 50% in presenza secondo le indicazioni del ministro Speranza, e dal 15 gennaio al 75% in presenza. Se i dati epidemiologici peggioreranno, torneremo alla didattica a distanza". Lo ha annunciato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

"Riteniamo che sia necessario che i ragazzi tornino a comunicare tra loro e con i loro insegnanti - ha aggiunto Giani- Magari sarà solo per qualche giorno, ma il segnale che gli studenti possono tornare a stare insieme è importantissimo. Noi dobbiamo essere coraggiosi e dobbiamo riportare i ragazzi a scuola".