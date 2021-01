Milano: a Rescaldina si dà fuoco con tanica benzina davanti alla madre

04 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 46 anni, A.M., di origine marocchina, si è dato fuoco davanti alla madre questo pomeriggio in un cortile condominiale di Rescaldina, in provincia di Milano. I vigili del fuoco di Legnano hanno trovato al suo fianco, nel cortile di via Ai Campi, una tanica da cinque litri di benzina. Inutili i soccorsi e il tentativo dei vicini di spegnere le fiamme: l'uomo è morto durante il trasporto in elisoccorso verso l'ospedale di Legnano per le ustioni di terzo grado su tutto il corpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Rescaldina e Legnano. L'uomo era malato di depressione.