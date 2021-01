Musica: è morto Alexi Laiho, frontman della band metal Children of Bodom

04 gennaio 2021 a

a

a

Helsinki, 4 gen. - (Adnkronos) - Il cantautore e chitarrista finlandese Alexi "Wildchild" Laiho, cofondatore e frontman della metal band dei Children of Bodom, è morto nella sua casa di Helsinki all'età di 41 anni. L'annuncio è stato dato oggi sulla pagina ufficiale del chitarrista sui social e su quella della sua nuova band Bodom After Midnight, precisando che la scomparsa è avvenuta la scorsa settimana a causa di problemi di salute che andavano avanti da qualche anno. La causa del decesso non è stata resa ancora resa nota.

"È con il cuore spezzato e con grande tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa di Alexi Laiho", ha dichiarato l'etichetta Napalm Records a nome dei Bodom After Midnight. "Siamo assolutamente devastati e affranti per l'improvvisa perdita del nostro caro amico e membro della band", hanno detto in una dichiarazione firmata dagli altri membri dei Bodom After Midnight.

I Bodom After Midnight è il gruppo formata dall'artista dopo lo scioglimento nel 2019 della band Children of Bodom fondata nel 1993. La band ha venduto più di 250.000 dischi in Finlandia e Laiho è stato votato "miglior chitarrista metal" dai lettori della rivista "Guitar World". Nato come Markku Uula Aleksi Laiho a Espoo l'8 aprile 1979, iniziando a suonare la chitarra elettrica a 11 anni. Dopo aver preso parte a un esperimento musicale chiamato Tolk con alcuni amici del conservatorio, Laiho fondò nel 1993 la band metal chiamata IneartheD (che in seguito diventò Children of Bodom) assieme al batterista Jaska W. Raatikainen. Tra i dischi della band "Something Wild" (1997), "Hatebreeder" (1999), "Follow the Reaper" (2001), "Hate Crew Deathroll" (2003), "Are You Dead Yet?" (2005), "Blooddrunk" (2008), "Skeletons in the Closet" (2009), "Relentless Reckless Forever" (2011), "Halo of Blood" (2013), "I Worship Chaos". "Hexed" è l'album del 2019 con cui la band ha concluso la sua attività. Nel 2002 Alexi Laiho aveva sposato Kimberly Goss, cantante dei Sinergy. Il loro matrimonio è finito con il divorzio nel 2004.