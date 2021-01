M5S: assemblea deputati alle 21, torna tema 'graticola' in caso rimpasto

04 gennaio 2021 a

Roma, 4 ge, (Adnkronos) - Si terrà stasera, alle 20.45, una riunione dei deputati M5S sulla situazione politica e sulle frizioni che agitano il governo. L'assemblea avrà luogo su una piattaforma web. A quanto apprende l'Adnkronos, alcuni deputati nella riunione di stasera vorrebbero sollevare il tema del ritorno alla 'graticola' -il meccanismo grillino per valutare l'operato di ministri e sottosegretari in carica- in caso di rimpasto.

Intanto anche a livello di vertici sarebbero in corso contatti sulla situazione in cui verte l'esecutivo. Tutti compatti sulla volontà di tenere in piedi il governo e di non tornare al voto. Sulla stessa linea anche Alessandro Di Battista, che avrebbe espresso la sua contrarietà a un ritorno alle urne in piena pandemia. Sul tavolo della riunione di questa sera dovrebbe esserci anche il rinnovo del direttivo del gruppo di Montecitorio, scaduto a novembre scorso.