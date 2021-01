Napoli: Carfagna, 'rider picchiato gesto ignobile, garantire sicurezza'

04 gennaio 2021 a

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - “Le immagini della rapina a Napoli ai danni di un rider, che è anche stato duramente malmenato perché tentava di impedire che il suo scooter venisse rubato, fanno impressione e ci mettono davanti ad una situazione che non può essere più ignorata. Non è ammissibile che una persona che lavora, in questo periodo così difficile tra l'altro, non sia al sicuro. Ringraziamo le Forze dell'Ordine che hanno già individuato e portato in Questura chi si è macchiato di questo ignobile gesto. A Gianni, coraggioso papà di 52 anni, e a tutta la sua famiglia la nostra più sentita vicinanza”. Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.