Governo: assemblea deputati M5S, 'Conte imprescindibile, non si tocca' (2)

Roma, 4 gen. (Adnkronos) - Ma c'è anche chi prende le distanze. Tra questi Federica Dieni, la deputata membro del Copasir che qualche giorno fa aveva messo in discussione la delega ai Servizi del premier. "Non mi immolo per nessuno e non idolatro nessuno - avrebbe detto in assemblea - mi interessano solo gli obiettivi, non le persone. I temi, a partire dal Recovery e di come investire al meglio le risorse al Sud". Ancor più critico, raccontano, Cosimo Adelizzi, contrario a legare il destino della legislatura al nome di Conte. Altri deputati ancora, tra questi Emanuela Corda, avrebbero chiesto di concentrarsi sui temi più che sulle persone.