05 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Il decreto approvato in Consiglio di ministri "interviene sull'organizzazione dell'attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell'attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio". E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi diffusa dopo il Cdm.