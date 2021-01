Governo: Renzi, 'veline su totoministri? Non si risolve tutto con un rimpastone'

05 gennaio 2021 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Ma alla fine, allora, che cosa volete? Si può capire? Risposta. Le veline del Palazzo riempiono i giornali di totoministri. Chiacchiere buone solo per far passare il messaggio che si risolve tutto con un rimpastone". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Noi invece abbiamo messo nero su bianco i contenuti: spese sanitarie, alta velocità, vaccini, scuola, cultura, posti di lavoro. Ma vi rendete conto -continua il leader di Iv- che nel Recovery Plan per i giovani e l'occupazione, nei prossimi sei anni, ci sono meno risorse di quelle che sono previste per il solo 2021 per il cash-back? Davvero il futuro dei nostri giovani vale meno del futuro di una carta di credito?".