Governo: Renzi, 'non vogliamo nessuna poltrona da ministro'

05 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Quali poltrone da ministro vuoi / volete? Risposta. Nessuna!". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Siamo infatti gli unici -sottolinea il leader Iv- disponibili a lasciare le poltrone. Se le nostre idee servono, ci siamo. Se le nostre idee non servono, tenetevi anche le poltrone. I populisti non si capacitano che esista un partito in cui due Ministre, Teresa e Elena, siano pronte a dimettersi se non viene dato ascolto alle nostre proposte".

"Quel partito, coraggioso e libero, è diverso da tutti gli altri: si chiama Italia Viva (se volete darci una mano, qui il link). Le poltrone servono per far accadere le cose, non sono fini a se stesse: questa è la differenza tra chi pensa che la parola 'potere' sia un verbo e chi pensa che la parola 'potere' sia un sostantivo", conclude.