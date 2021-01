Mafia: Salvatore Borsellino, 'Agenda rossa in mani servizi segreti deviati non dei boss'

05 gennaio 2021 a

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - "Non è alla mafia che interessava l'agenda rossa di Paolo ma alle parti deviate dello Stato. E se quell'agenda fosse nelle mani di Matteo Messina Denaro, avrebbe uno strumento di ricatto incredibile". A parlare con l'Adnkronos è Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo ucciso dalla mafia nell'attentato di via d'Amelio del 19 luglio 1992. Ieri sera la trasmissione Report ha dedicato una puntata alla trattativa Stato-Mafia e alle stragi del 1992, puntata che però secondo il fratello del giudice "non ha fatto altro che creare confusione".

"Chi conosce la storia non ne ha ricavato nulla di nuovo, chi non è addentro alle cose è rimasto stordito - dice - Una serie di notizie, di ipotesi, di informazioni, affastellate una dietro l'altra che hanno generato solo una grandissima confusione. Un frullato di cose vere e altre poco attendibili. Ognuno degli argomenti affrontati ieri sera avrebbe avuto bisogno di una trasmissione dedicata, di un approfondimento. Sono cose serie, non notizie".