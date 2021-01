Toscana: Polfer,273.000 persone controllate, 54 arrestate, 716 denunciati e 586 sanzioni (3)

05 gennaio 2021 a

(Adnkronos) - Anche nell'anno in corso si sono registrati alcuni episodi di ragazzi sui binari per giochi o sfida, ignorando i pericoli presenti nelle stazioni, come accaduto nell'ottobre 2020 quando un gruppo di otto minori tra i 13 ed i 16 anni è stato salvato dagli agenti della Polfer e delle volanti dopo essere stati notati lungo i binari della stazione di Firenze Statuto. Per questo la Polfer è stata impegnata anche nel 2020 nelle scuole per promuovere, in particolare tra gli studenti, la cultura della sicurezza in ambito ferroviario; nonostante l'anno sia stato condizionato dalla pandemia, sono stati incontrati più di 6.000 studenti in occasione di oltre 90 incontri in tutto il territorio regionale, nell'ambito del progetto "Train .. to be cool".