Toscana: Polfer,273.000 persone controllate, 54 arrestate, 716 denunciati e 586 sanzioni (2)

05 gennaio 2021

(Adnkronos) - Le attività di prevenzione e repressione dei reati sono state inoltre incentivate attraverso mirati servizi di controllo straordinari finalizzati al controllo del territorio attraverso 7 operazioni "Alto Impatto" e 9 operazioni "Stazioni Sicure", tese al contrasto delle attività illecite maggiormente ricorrenti in ambito ferroviario; 6 "Rail Safe Day", tesi a prevenire comportamenti anomali o impropri, 2 "Action Week Merci Pericolose", tese al potenziamento dei controlli nel trasporto ferroviario di tali sostanze.

In particolare in questo ultimo ambito sono state elevate 2 sanzioni amministrative nei confronti dei trasportatori non in regola con la normativa internazionale che disciplina la materia del trasporto delle merci pericolose, per un ammontare di oltre 19.500 euro.

A livello internazionale è proseguita l'attività di cooperazione nell'ambito del network europeo di polizie ferroviarie Railpol, attraverso 4 azioni di controllo congiunte in ambito europeo. L'attività di contrasto ai furti di rame, causa di disagi e ritardi nella circolazione dei treni, si è tradotta in 1.116 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e 110 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli.