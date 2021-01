Scuola: Vacca (M5S), 'serve serietà, no manovre su pelle studenti'

05 gennaio 2021 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “La scuola ha bisogno di un impegno serio e condiviso, non di manovre politiche sulla pelle degli studenti. Oggi ci sono Regioni che, dopo aver firmato un'intesa per riportare in presenza gli studenti delle superiori il 7 gennaio, si sono sfilate. E' inaccettabile. Studenti, insegnanti e operatori del settore meritano più rispetto”. E' quanto affermato, in una nota, da Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione cultura della Camera.

“La ministra Azzolina ha lavorato, insieme ai prefetti, per il rientro in classe, e anche in queste ore il Comitato scientifico e l'Istituto Superiore di Sanità confermano che il sistema scolastico, nel suo complesso, non è il motore del contagio. Anche molte Regioni hanno lavorato bene ed erano pronte. La scuola e un'intera generazione di ragazzi non devono pagare per colpe nono loro”, conclude.