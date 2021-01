Nucleare: Salvini, 'il governo è incapace e fa male alla Toscana'

05 gennaio 2021 a

a

a

Firenze, 5 gen. - (Adnkronos) - "Il governo si conferma incapace, pericoloso e arrogante anche sul tema del deposito nazionale di rifiuti radioattivi in Toscana. Non ha consultato gli enti locali (che in qualche caso avrebbero preso in considerazione l'idea, anche per ottenere compensazioni economiche) e dopo un lunghissimo silenzio i cittadini scoprono che potrebbero ritrovarsi le scorie nel cuore della Val d'Orcia. Sinistra, Conte e 5Stelle fanno male alla Toscana e a tutta Italia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.