Coronavirus: Pizzul (Pd), 'Fontana commissariato da Salvini' (2)

05 gennaio 2021

(Adnkronos) - La sostituzione di Gallera per Pizzul “sarebbe solo un pannicello caldo. Se stesse dimostrando enormi limiti, potrebbe andare bene, ma l'assessore al Welfare è la punta di diamante di una squadra che non funziona”. Per questo il siluramento di Gallera “è un palliativo rispetto a quanto servirebbe veramente: un deciso cambio di passo dell'intera giunta regionale”, compreso il suo presidente. Cosa che implicherebbe però un ritorno alle elezioni. “Noi saremmo pronti ad andare al voto, ma francamente non sono sicuro che la situazione lo permetterebbe”.

In ogni caso, aggiunge il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, “noi vorremmo che questa giunta iniziasse veramente a pensare ai cittadini e alle imprese, alla campagna vaccinale e a cambiare la legge 23” della riforma del sistema sociosanitario regionale. “Ma se non sono in grado di governare, si facciano da parte”.