Coronavirus: Montesano, 'minacciato di morte sui social, ho dato mandato a mio avvocato' (2)

(Adnkronos) - "Hanno creato un brutto clima -dice l'attore- Come cittadino nato in democrazia la cosa mi preoccupa molto, perché non c'è più la libertà di espressione, la libertà di pensiero. Il dubbio dovrebbe sollecitare una pacata riflessione, un confronto, un ragionamento. Invece no: o si accetta il loro pensiero, o se hai un minimo di dubbio, vieni subito criminalizzato. E' estremamente antidemocratico, è totalitario, è dittatoriale. Queste persone sono in preda ad una paranoia totale anche di fronte all'evidenza scientifica di alcuni dati".

Nella valanga di insulti riportata dall'attore, oltre alle minacce anche tante offese gratuite."Ma vaffanc... ex comunista rinnegato', 'tifoso laziale, no vax e negazionista', 'cogl...', 'vaffanc...', 'sparisci', 'dici queste cose perché sei idiota', 'fascista di mer...' e così via", racconta l'attore. Che conclude con filosofia: "Longanesi diceva: 'bevono un bicchierino di livore e poi parlano'. Creano un po' di stress, certo, ma non mi spaventano, perché la verità non si può tacere per paura".

(di Ilaria Floris)