Cremona: sorpreso con oltre 130 grammi di marijuana e hashish, denunciato minorenne

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno denunciato un ragazzo minorenne a Montodine, in provincia di Cremona, trovato in possesso di 107 grammi di hashish e 24 grammi di marijuana.

I militari, nel corso di un servizio di controllo per il rispetto delle normative anti-Covid, hanno fermato un'auto e uno degli occupanti, il minorenne è stato trovato in possesso dell'hashish e di un bilancino di precisione. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, è stata poi trovata la marijuana.

Il giovane è stato denunciato al Tribunale per i minorenni alla Procura di Brescia per detenzione di droga ai fini di spaccio ed è stato multato per violazione delle normative contro la diffusione del coronavirus.