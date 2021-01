Coronavirus: De Petris, 'soluzione va trovata subito e con questa maggioranza'

05 gennaio 2021 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “Nel pieno della pandemia e di una crisi economica che per moltissime persone è già drammatica la politica non può più attardarsi in beghe politiciste che gli italiani non capiscono e che diffondono solo rabbia e smarrimento. Bisogna trovare una soluzione subito perché questo è ciò che dobbiamo al popolo italiano. La soluzione deve essere trovata nel perimetro di questa maggioranza, perché alternative non esistono, intorno alla figura del premier Conte e rilanciando già nel Recovery Plan italiano le ragioni di questa maggioranza”. Lo afferma la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

“La sfida storica che abbiamo di fronte – prosegue la senatrice di LeU - non passa per la distribuzione di qualche poltrona ma per la capacità di mettere a punto un Piano italiano coerente con l'ispirazione del Next Generation Eu, che impone proprio di puntare su una vera transizione ecologica non limitata a operazioni cosmetiche di greenwashing. Dobbiamo varare un Piano capace di rendere la Green Economy una stella polare e di intervenire sulla sanità e sui rapporti tra sanità e ambiente, che proprio questa pandemia ha confermato essere strettissimi. Dobbiamo creare lavoro grazie a un modello di sviluppo completamente nuovo, ridurre le diseguaglianze sociali, rilanciare cultura e ricerca”.

“Noi abbiamo presentato le nostre proposte concrete in questo senso. Ci auguriamo e ci aspettiamo che siano tenute nel dovuto conto. E' su questo fronte che dobbiamo confrontarci, sapendo che né l'Italia né l'Europa ci perdonerebbero mai se sprecassimo questa occasione unica per correre dietro a giochi di palazzo”, conclude la presidente De Petris.