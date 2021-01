Coronavirus: Bernini, 'slittano bonus, altro inciampo governo'

05 gennaio 2021 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “Il governo dei sussidi a pioggia è riuscito a inciampare anche sui bonus: gli incentivi che l'esecutivo ha previsto nella legge di bilancio restano infatti congelati in attesa dei decreti attuativi che dovranno passare alla firma di diversi ministeri competenti. Almeno per gennaio, dunque, niente sconto del 40 per cento sulle auto elettriche, niente bonus smartphone, e slittano anche il bonus idrico e quello per gli occhiali. Annunci e ritardi: il marchio di fabbrica del governo non cambia neanche nel 2021”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.