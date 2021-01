San Patrignano: Gasparri, 'siamo stati con Muccioli allora e lo saremo sempre'

05 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Noi che abbiamo conosciuto Muccioli e che siamo stati tantissime volte a San Patrignano conosciamo la verità di quella storia. Ventiseimila ragazzi sono passati per quella comunità e sono tornati alla vita. Sono diventati padri e madri di figli che non sarebbero mai nati. Sono tornati ad essere figli di padri e madri che li avevano persi. Una storia che racconta soltanto alcune pagine difficili e trascura tutto il bene che è stato fatto non è una storia". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri

"Io so quello che è successo e sono stato accanto Muccioli in tanti momenti. Ricordo quando siamo stati ad inaugurare il centro medico nel ‘94, anche in contrasto con le autorità regionali del PDS che non volevano quella struttura che invece Muccioli volle generosamente, per aiutare i ragazzi che morivano di Aids".

"Tornerò a parlare di questa vicenda perché non può finire con una docufiction faziosa e giustamente contestata dalla comunità di San Patrignano. Non si parla delle condanne di alcuni estorsori e non si raccontano le migliaia e migliaia di storie di vita, di rinascita e di speranza. Siamo stati con Muccioli allora, lo siamo oggi, lo saremo sempre”.