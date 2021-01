05 gennaio 2021 a

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Da Regione Lazio 30mln euro per potenziare il trasporto pubblico di cui 11mln per #Atac per aiutare la ripresa della scuola in presenza. Anche su questo faremo la nostra parte. Grazie a prefetti e amministratori dei territori, con la collaborazione possiamo fronteggiare pandemia". Lo scrive su twitter il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.