Lombardia: Regione, 10 mln per rimozione amianto da edifici pubblici

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Partirà nei prossimi giorni il bando della Regione Lombardia con cui saranno assegnati 10 milioni di euro agli enti locali per rimuovere e sostituire l'amianto negli edifici pubblici. Lo ha stabilito la giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo nella delibera in cui sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi. A disposizione ci sono 2 milioni nel 2021 e 8 milioni nel 2022.

"Un intervento - spiega Cattaneo - che coinvolge enti locali come Comuni, Province, Città metropolitana e Comunità montane, proprietari di immobili adibiti a qualsiasi destinazione d'uso. Opere di rimozione e bonifica che - aggiunge l'assessore - potrà essere rifinanziato sia nel 2021 che negli anni successivi. Anche in questo momento, tanto complesso, il nostro obiettivo è difendere l'ambiente e rimuovere tutti gli inquinanti, in particolare quelli potenzialmente nocivi per la salute".

I fondi saranno attribuiti sulla base di punteggi tecnici che tengano conto soprattutto della quantità di amianto da rimuovere. È finanziabile il 100% delle spese ammissibili ad intervento, per un importo massimo di 250 mila euro. Saranno sostenute non soltanto le spese di rimozione e smaltimento dell'amianto, ma anche quelle per i manufatti sostitutivi, secondo delle percentuali che saranno indicate nel bando.