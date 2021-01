Lombardia: De Rosa (M5S), 'Moratti scelta incomprensibile, no speranza miglioramento'

05 gennaio 2021 a

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - “Tutto continua nel solco delle spartizione da prima Repubblica non scorgiamo alcuna rottura con il passato, nessuna nuova visione di cambiamento dell'attuale modello Lombardia che ha fallito la prova dei fatti. Prima Fontana e i suoi devono riconoscere il fallimento, chiedere scusa ai lombardi e poi pensare ad una figura di qualità, non buttare lì nomi a caso a copertura del fallimento. Se poi il nome è quello di Moratti, la scelta pare incomprensibile e in totale continuità del peggior centrodestra, senza nessuna speranza per miglioramenti futuri". Lo afferma Massimo De Rosa, capigruppo del M5S Lombardia, sulle indiscrezioni di una possibile nomina di Letizia Moratti ad assessore regionale del Welfare in sostituzione di Giulio Gallera. "Questa giunta a trazione Lega è una vera disgrazia per la Lombardia”, aggiunge.