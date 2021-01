Palermo: incendio asilo nido, Centro studi 'Pio La Torre' partecipa all'assemblea pubblica

06 gennaio 2021 a

a

a

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Il centro studi Pio La Torre parteciperà all'assemblea pubblica promossa dall'associazione San Giovanni Apostolo onlus, giovedi 7 alle 10.30, indetta dopo l'incendio all'asilo Peter Pan di Palermo, nel quartiere Cep. L'iniziativa, lanciata attraverso una pagina Facebook a cittadini, istituzioni, privati e terzo settore, intende discutere le “condizioni del quartiere per far sì che l'episodio non sia un punto di arrivo, ma una ripartenza per costruire”.

“A chi fa paura il riscatto sociale? Impedire agli abitanti di un quartiere di acquisire una propria autonomia attraverso l'istruzione fa pensare che dietro questi atti vandalici possa esserci una strategia mafiosa – dice Vito Lo Monaco, presidente del centro Pio La Torre – il degrado delle periferie, la paura e la sottomissione fanno comodo alle mafie, e a Palermo lo ha dimostrato il sacrificio di padre Pino Puglisi e l'insegnamento che ha lasciato a Brancaccio. Per questo il centro studi Pio La Torre è vicino a studenti, insegnanti e abitanti che lottano ogni giorno per l'indipendenza di pensiero e una cultura dei diritti”.