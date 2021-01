Governo: Miccichè (Fi), 'non è più tempo di responsabili, se Renzi va via esecutivo cade'

06 gennaio 2021 a

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Non è più tempo di responsabili". A dirlo è il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Ginafranco Miccichè, leader di Fi in Sicilia, parlando della possibile crisi di governo. "Se Renzi va via il governo cade - dice ancora a margine della commemorazione di Piersanti Mattarella - Quando il Presidente Mattarella parlò di 'lavorare insieme' io avevo pensato che da lì a poco ci sarebbe stato un governo di unità nazionale, di larghe intese, non lo è ancora stato. Ma se va via Renzi è facile che si arrivi a una soluzione del genere".