Sicilia: Miccichè (Fi), 'frase Figuccia da bar, non l'avrei fatta dire in aula'

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Vincenzo Figuccia ha detto una frase da bar anziché da parlamento, questo è sicuro. In aula una frase del genere non l'avrei fatta passare...". Lo ha detto il Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè (Fi), a margine della commemorazione di Piersanti Mattarella, tornando sulla polemiche scoppiata dopo la frase detta dal deputato regionale leghista Vincenzo Figuccia sull'assenza di donne in Giunta regionale (“Ciò che conta non è ciò che gli assessori hanno tra le gambe ma ciò che hanno in mezzo alle orecchie”). "Ognuno parla come vuole, a me pure qualche volta è capitato di dire stron... Anche se non si dovrebbe dire, ma capita". Il riferimento è alla vicenda della Diciotti quando Miccichè definì l'ex vicepremier Matteo Salvini in questo modo per avere lasciato sulla nave i migranti.