Food: è morto lo chef Albert Roux, leggenda della cucina internazionale** (2)

(Adnkronos) - Unendo il meglio della cucina francese alle ricette della tradizione inglese, Albert e Michel Roux hanno creato una decina di piatti che hanno segnato la loro fama. Quello che è sempre stato segnalato dalla Guida Michelin è il medaglione di aragosta fritto 'alla cinese' con una salsa di porto ricca ma che non copre il crostaceo e una julienne di verdure allo zenzero. Altro celebre piatto dei Roux è l'anatra di Challans arrostita, con pera caramellata e purea di patate con senape di Digione e salsa di miele di ibisco.

E ancora: terrina di granchio reale e salmone aromatizzata all'aneto, con caviale oscietra al pompelmo; ravioli e 'diablotins' di lumache di Borgogna aromatizzate con prezzemolo e aglio, serviti con brodo di pollo e lemongrass; cannelé di cioccolato con gianduia e lime.

Nel 1974, quando le stelle Michelin furono assegnate per la prima volta nel Regno Unito, "Le Gavroche" e il "Waterside Inn" vinsero entrambi una stella; e quando furono assegnate due stelle Michelin per la prima volta nel 1977 in Gran Bretagna, i due ristoranti della famiglia Roux furono tra gli insigniti. "Le Gavroche" si trasferì nella nuova sede a Mayfair nel 1982 e nello stesso anno divenne il primo ristorante nel Regno Unito a ricevere tre stelle Michelin. La stessa valutazione per il "Waterside Inn" è seguita nel 1985.