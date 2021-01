Nucleare: Musumeci, 'da domani al lavoro con apposita seduta di governo, preso un abbaglio'

06 gennaio 2021 a

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Che senso ha creare tensione in un momento nessuno è in grado di muoversi? Ci vuole buon senso". Così il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci a Tgcom 24. "Da domani pomeriggio saremo al lavoro con una apposita seduta dl governo e senza alzare la voce saremo nelle condizioni di dimostrare che per la Sicilia e non solo per la Sicilia è stato preso un abbaglio. Abbiamo bisogno di altre cose per la Sicilia", conclude.