Nucleare: Musumeci, 'scelta non ha fondamento, istituirò task force di esperti'

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo 60 giorni di tempo per potere dimostrare che la scelta compiuta non e' oculata, non ha fondamento e i criteri utilizzati non corrispondono con la realtà dei luoghi. Già per domani pomeriggio ho convocato la giunta per istituire un gruppo di esperti con le quattro università dell'Isola che entro 50 giorni possa confutare le scelte nazionali". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Tgcom24, parlando del piano nazionale che ipotizza i luoghi dove stoccare le scorie nucleari.