Palermo: Orlando, 'scomparsa Savagnone grande perdita per tutta la magistratura'

06 gennaio 2021 a

a

a

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "La scomparsa di Luciana Savagnone rappresenta una grande perdita per tutta la magistratura italiana." Lo afferma Leoluca Orlando, commentando la scomparsa della Presidente della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. "Durante la sua carriera, in magistratura ordinaria e contabile - prosegue Orlando - Savagnone ha operato a servizio della Giustizia e delle Istituzioni, con grande professionalità ed attenzione. Alla famiglia, ai colleghi e alle colleghe, la mia vicinanza in questo momento di grande dolore".