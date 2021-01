06 gennaio 2021 a

a

a

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - Tra ieri e oggi in Sicilia sono stati registrati 1.692 nuovi contagi. I nuovi casi sono stati scoperti sulla base di 9.767 tamponi molecolari processati. I decessi in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 29, le guarigioni 1.350. Al momento il computo complessivo degli attuali contagiati e' di 37.739, 313 più di ieri. I ricoverati in regime ordinario sono 1.190, quelli nelle terapie intensive e sub intensive 194.