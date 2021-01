Como: imprenditore sconosciuto al fisco, Gdf sequestra beni per 300mila euro

07 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo di circa 300mila euro nei confronti di un imprenditore del Comasco attivo nella realizzazione di impianti elettrici, sconosciuto al fisco italiano da diversi anni.

A seguito di una verifica fiscale, all'imprenditore è stata contestata un'evasione fiscale realizzata attraverso l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, pur in presenza di ingenti redditi conseguiti.

L'uomo, sebbene avesse diverse condanne per bancarotta e altri reati tributari, conduceva uno stile di vita con altro tenore. I militari hanno ricostruito il fatturato dell'azienda in oltre 1 milione e 600 mila euro in soli due anni di attività. E' stato confiscato un complesso immobiliare a Guanzate, in provincia di Como, e disponibilità finanziarie, quote societarie e un'auto.