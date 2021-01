Usa: Nevada, manca la firma di un senatore, obiezione respinta

07 gennaio 2021 a

Washington, 7 gen. (Adnkronos) - Il vicepresidente Mike Pence ha respinto l'obiezione alla certificazione dei voti elettorali per il Nevada per l'assenza della firma di un senatore, necessaria a sospendere la sessione congiunta e a permettere alle due Camere di dibattere separatamente sulla mozione prima della ripresa dei lavori in plenaria. L'obiezione recava infatti la sola firma del deputato repubblicano del Nevada Mo Brooks deciso "a proteggere i voti legali del Nevada e di tutti gli altri cittadini americani". Lo stesso Brooks ha osservato tuttavia che "purtroppo" nessun senatore di era unito ai suoi sforzi.