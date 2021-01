Lombardia: Sala, 'paradosso in Regione, Gallera sfiduciato ma ancora al suo posto'

07 gennaio 2021 a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - "L'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera ha perso in autorevolezza da tempo. E questo non è un bene per lui né per noi. La situazione di sostanziale stallo, con l'assessore sfiduciato di fatto ma ancora al suo posto è paradossale". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un'intervista a 'Leggo'. "Nell'emergenza, poi, ci si sarebbe aspettato dalla giunta segnali di cambiamento. A partire dagli ospedali che in Lombardia erano considerati il punto di forza ma con il virus tutti i malati sono stati ricoverati e quei luoghi sono diventati centri di contagio. Tutti sono andati negli ospedali perché quello che manca è il presidio territoriale, fatto di medici di base e consultori. In questo senso ci si sarebbe aspettato una ammissione di colpa e la volontà di cambiare passo", ha spiegato.