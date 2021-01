07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - Quello che è accaduto a Washington "è il segnale che con il populismo non si scherza, perché spesso il populismo si sostituisce al volere del popolo. Una cosa che deve far riflettere in tutte le parti del mondo". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio a Radio24.