07 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Non abbiamo ancora il testo del Recovery plan, lo riceveremo oggi in giornata, spero. Vedremo. Siamo in una fase positiva perchè stiamo riscrivendo un testo inadeguato. Vediamo come è stato riscritto". Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato a SkyTg24.