Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Il presidente del Consiglio ci ha anticipato che andremo in aula, che abbiamo senatori, che qualcuno arriverà. A noi non risulta. Ma facciamo finta che sia vero, lo vedo molto impegnato sul fronte responsabili, noi vorremo usare responsabilità nei confronti del Paese. Andiamo in aula, ci confronteremo sulle idee, non sui numeri". Lo ha detto il presidente di Iv Ettore Rosato a SkyTg24.