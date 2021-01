07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Le elezioni con ci saranno. Non riusciamo a votare in Calabria, nel collegio di Siena, teniamo chiuse le scuole e le riapriamo per i seggi? Abbiamo delle regole, se c'è una maggioranza parlamentare non ci sono elezioni e non decide Rosato ma il presidente della Repubblica che affida un incarico". Lo ha detto il presidente di Iv Ettore Rosato a SkyTg24.