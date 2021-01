Governo: Orlando, 'Conte? Altre strade portano a un burrone'

07 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - Io non mi iscrivo al partito di Conte" ma "se non ci si vuole muovere da questa maggioranza, e io non mi voglio muovere perchè impicci con la destra non se ne possono fare, non è semplice trovare una figura che tenga insieme forze politiche diverse come quelle di questa coalizione". Lo ha detto Andrea Orlando a Omnibus.

"Si vuole buttare all'aria un quadro che rischia di non essere componibile, è un rischio molto forte. Si deve lavorare con questo punto di equilibrio, altre strade portano in un burrone", ha sottolineato il vice segretario del Pd.