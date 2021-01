Governo: Orlando, 'responsabili benvenuti ma serve accordo politico'

07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Un governo non deve reggersi sull'apporto di singoli parlamentari, che se si aggiungono sono i benvenuti ma non possono sostituire l'accordo tra le forze politiche". Lo ha detto Andrea Orlando a Omnibus.

"Nessuna barricata se ci sono nuovi apporti, del resto Italia viva per prima ha spostato parlamentari dalla destra alla coalizione di governo, ma non credo che il governo si possa reggere su un materiale così friabile come la volontà dei singoli parlamentari che posso cambiare opinione di giorno in giorno", ha sottolineato il vice segretario del Pd.