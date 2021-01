Scuola: a Milano blitz studenti 'No Dad' a Ufficio scolastico regionale

07 gennaio 2021 a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Proteste degli studenti a Milano contro il rinvio dell'apertura degli istituti scolastici decisa dal governo per l'emergenza coronavirus. Gli studenti della Piattaforma No Dad hanno sbarrato gli ingressi della sede dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia a Milano, in via Soderini. "Le scelte sul tema della scuola, prese dal governo Conte da marzo ad oggi, hanno condannato l'istruzione pubblica ad uno stato di isolamento, disorganizzazione e continua incertezza", scrivono gli aderenti alla Piattaforma No Dad su Facebook, contrari alla didattica a distanza. "Abbiamo visto per mesi centri commerciali e settori della produzione mai fermarsi (anzi intensificare gli ingressi) e le nostre scuole più chiuse che aperte. Siamo stati abbandonati".

"Per questa ragione Piattaforma No Dad si trova oggi a bloccare i cancelli del Miur a Milano: per continuare una lotta, per il rispetto del futuro delle nuove generazioni, in cui sono gli studenti a giocare il ruolo più importante". Gli studenti si dicono convinti che "il governo e, in particolare il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, sia inadeguato e incapace di risolvere i problemi dell'istruzione italiana".

Intanto sono in corso un presidio a Piazza Affari a cui partecipano il Collettivo Rebelde Parini e il comitato nazionale Priorità alla Scuola e uno in viale Marche, con lezioni all'aperto davanti all'Istituto Cremona-Zappa. "Siamo stanchi di non essere considerati, come studenti e come persone, e di quanto faccia male psico-fisicamente seguire le lezioni in Dad", dice il Collettivo Rebelde Parini.