Bergamo: sorpreso con 35 grammi di cocaina, arrestato

07 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri a Dalmine, in provincia di Bergamo, perché trovato in possesso di 35 grammi di cocaina. I militari hanno cercato di fermare un'auto per un controllo, ma l'autista della vettura è fuggito a forte velocità. Il passeggero, intanto, ha gettato dal finestrino dell'auto alcuni involucri e due telefonini. Poi è sceso ed è fuggito a piedi, mentre l'auto è ripartita. I militari lo hanno però bloccato poco dopo.

Lungo il percorso della fuga sono stati trovati due telefonini, oltre 700 euro in contanti e 35 dosi di cocaina, ciascuna da un grammo. Il 32enne è stato portato nelle le camere di sicurezza del comando dei carabinieri di Treviglio.