Coronavirus: assembramento fuori da bar nel Cremasco, multate 7 persone

07 gennaio 2021 a

a

a

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - I carabinieri hanno sorpreso un gruppo di persone consumare bevande fuori da un bar di Viadana, in provincia di Cremona, in violazione delle norme anti-Covid. I militari hanno trovato diverse persone assembrate fuori dal locale o che consumavano bevande nel bar: sono quindi scattate le sanzioni amministrative per sei clienti e per il gestore del circolo. Un'altra persona è stata poi multata per manifesta ubriachezza.