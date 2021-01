Usa: Fassino, ‘Trump ha introdotto tossine nella democrazia, sostegno a Biden per sanare ferite'

07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - Quelle accadute a Washington sono “vicende gravissime, che come ha detto bene Biden ledono profondamente la democrazia americana e contraddicono quello che la democrazia americana è sempre stata ed è”. Lo dice il presidente della commissione Esteri della Camera Piero Fassino.

“Dalla vicenda di Washington possiamo trarre un insegnamento: che un leader politico, qualsiasi sia il colore del partito cui appartiene, non può e non deve mai istigare i propri supporter accreditando l'idea che una elezione sia stata falsata o imbrogliata -spiega Fassino, interpellato dall'Adnkronos-. Se si introducono tossine di questa natura nell'organismo di una società si mina qualsiasi credibilità e fiducia nelle istituzioni e si creano condizioni per esplosioni ribellistiche come quella che abbiamo visto”.

Fassino sottolinea ancora: “Un uomo politico ha il dovere della responsabilità e ci sono parole che si non si possono pronunciare in presenza di fatti certi e valutate tutte le conseguenze. Denunciare una elezione come falsata senza avere elementi che comprovino una affermazione così gravi comporta delle conseguenze drammatiche. Così come ancora più grave è accreditare brogli o falsificazioni prima ancora che il voto si sia svolto, come ha fatto Trump per mesi e mesi evocando un sospetto che era del tutto immotivato”. (segue)

(Adnkronos) - Sulla valutazione del governo italiano dei fatti di Washington, Fassino spiega: “Dobbiamo evitare, di fonte a una situazione così drammatica, di infilarci nel solito chiacchiericcio di sottoscala. Quello che è successo è molto grave, la democrazia americana sta dimostrando di essere comunque forte con la proclamazione di Biden, votato da una ampia maggioranza in Senato, e credo che quello che dobbiamo fare è sostenere con molta determinazione la amministrazione Biden che adesso si porrà, come ha già detto il presidente, di ricomporre ferite e fratture di questi giorni”.