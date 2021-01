07 gennaio 2021 a

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Le cancellerie occidentali hanno preso posizione sull'assalto al congresso USA in due modi diversi: citando Trump, come ha fatto Angela Merkel, o non citandolo e limitandosi a una condanna degli assalitori. Devo andare avanti?". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Fausto Raciti.