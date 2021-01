Coronavirus: Giani, 'In Toscana 27.451 vaccini somministrati, con più dosi aumentiamo ritmo'

07 gennaio 2021 a

Firenze, 7 gen. - (Adnkronos) - "Tutti in Toscana possiamo seguire il monitoraggio delle vaccinazioni anti-Covid in tempo reale attraverso il portale http://vaccinazioni.sanita.toscana.it. In questo momento siamo arrivati a 27.451 persone vaccinate, di cui 5.516 nelle Rsa, prima regione in Italia". Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.

"Stiamo dimostrando di avere una efficiente organizzazione sanitaria in grado di somministrare rapidamente i vaccini che ci vengono forniti, con maggiori dosi possiamo ancora aumentare il ritmo e rendere presto la #ToscanasiCura", sottolinea Giani.