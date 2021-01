07 gennaio 2021 a

a

a

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "'Deploro che il presidente Trump non abbia riconosciuto le sconfitta alle elezioni da novembre e che non lo abbia fatto neppure ieri'. Parole chiare di Angela Merkel. Non si può commentare l'attacco alla democrazia americana senza condannare esplicitamente chi ne è responsabile". Lo scrive Walter Veltroni su twitter.