Lombardia: giunta stanzia 8 mln per impianti fotovoltaici in case Aler (2)

07 gennaio 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La produzione di energia ottenuta da questi pannelli fotovoltaici potrà essere utilizzata nell'immobile a copertura dei consumi delle utenze comuni e, in presenza di un esubero di produzione, anche a copertura dei fabbisogni degli inquilini. "I fondi e la potenza minima degli impianti da installare - aggiunge l'assessore Massimo Sertori - sono assegnati alle Aler in proporzione al patrimonio edilizio residenziale posseduto, sulla base dei dati dell'Anagrafe regionale". Le cinque aziende per l'edilizia residenziale, possiedono infatti circa il 60% degli alloggi lombardi destinati a Servizi abitativi pubblici.

Nel dettaglio come sono stati destinati i finanziamenti: Milano, 4 milioni euro. Brescia, Cremona e Mantova 1,28 milioni euro. Varese, Monza e Como 1,28 milioni di euro. Bergamo, Lecco e Sondrio 800.000 euro. Pavia e Lodi 640.000 euro. "Gli incentivi economici della produzione fotovoltaica - spiega Bolognini - costituiranno una entrata vincolata ai fondi che abbiamo costituito per calmierare il mercato e tutelare le fasce più deboli. Un'iniziativa che ci consentirà di intervenire per esempio in situazioni di particolare tensione abitativa. Mi riferisco per esempio alla morosità incolpevole e al sostegno del costo per i servizi energetici degli inquilini in condizioni di disagio economico. Oltre a concorrere, infine, alla copertura dei mancati introiti delle Aler".