(Adnkronos) - In Lombardia, ci sono due malati di Covid in più ricoverati in terapia intensiva rispetto a ieri, con 473 posti letto occupati in tutta la regione.

I ricoveri negli altri reparti Covid diminuiscono di 61 unità, con 3.363 pazienti in tutto. I guariti e i dimessi sono 1.214 nelle ultime 24 ore.